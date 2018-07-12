Опасная красота: 4 пещеры, в которых вам захочется побывать

За чудесным спасением команды юных футболистов, которые вместе с тренером оказались заперты в одной из пещер системы Тхам Луанг в Таиланде, следили люди во всем мире.

Для всех детей и их 25-летнего тренера история закончилась благополучно – в спасательной операции приняли участие лучшие специалисты. К сожалению, не обошлось без жертв: во время подготовки погиб один из тайских дайверов.

Пещеры всегда привлекали людей: в них можно было укрыться от врагов или непогоды, хранить припасы, сокровища или оружие, наконец, используя разветвленную систему подземных ходов, незамеченным добраться из одного места в другое.

Одни пещеры и подземные системы сейчас открыты для посещения и превращены в своеобразные музеи, другие являются желанным объектом покорения спелеологов, а находиться в третьих настолько опасно, что вход в них запрещен. Это, впрочем, желающих побывать в загадочных местах нисколько не останавливает.

Пещера Хан Сон Донг. Вьетнам

Обнаруженная в 2009 году пещера считается самой большой в мире. Сначала группа британских спелеологов, спустившихся в нее под руководством местного фермера, посчитала, что пещера не представляет из себя ничего выдающегося – они предположили, что она не более 150 м в длину и 60 в ширину.

Потом стало ясно, что первое впечатление было ошибочным: оказалось, что высота пещеры в некоторых местах достигает 250 м, а ширина проходов превышает 100 м. Все это великолепие появилось в результате «работы» подземной реки, которая миллионы лет промывала известняковые стены.

Под землей находится целый потерянный мир, густо поросший растениями и населенный животными: спелеологам удалось встретить не только грызунов и змей, но даже обезьян.

Пещера кристаллов. Мексика

Неподалеку от мексиканского города Найка находится пещера кристаллов, найденная шахтерами в 2000 году. Привычные к необычным подземным красотам рабочие оказались ошеломлены открывшейся перед ними картиной: найденная ими пещера была заполнена гигантскими прозрачными кристаллами.

Дальнейшие исследования показали, что кристаллы сделаны из селенита. Они имеют причудливую форму, а самый крупный из них, длина которого около 11 м, весит примерно 55 тонн. Считается, что это самый большой кристалл естественного происхождения, когда либо найденный на планете. Предположительный возраст этой находки – около полумиллиона лет.

Ватнайокуль. Исландия

Ледяная пещера Ватнайокуль – одна из красивейших в Европе и, возможно, самая красивая в Исландии. Она образовалась в результате таяния одного из самых крупных европейских ледников. Лед продолжает таять, а это значит, что величественная холодная красота скоро может исчезнуть.

Пещера светлячков. Новая Зеландия

Подземная система Вайтомо в Новой Зеландии – место обитания светлячков, представителей семейства грибных комаров. Личинки этих насекомых образуют длинные цепочки, которые свисают с потолка, наполняя подземное помещение таинственным светом.

Зрелище получается поистине волшебное, которое, как можно догадаться, привлекает туристов со всего мира. Пещеры Вайтомо являются одной из популярных достопримечательностей страны, которые, впрочем, посещают и опытные спелеологи, для которых разработаны сложные и экстремальные маршруты. Участков суши, кстати, в пещерах практически нет – передвигаться нужно на лодках или другом водном транспорте.