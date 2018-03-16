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Определены проектировщики еще двух домов по реновации

16 марта 2018 г. 473
Фото: © shutterstock.com

На конкурс по дому в Люблине заявки подали четыре участника, на дом в Можайском районе – три участника. 

В Москве определили проектировщиков еще двух домов по программе реновации на улицах Краснгодонская и Кубинка. Ими, скорее всего, станут ООО "Проектировщики на Патриарших" и АО "КТБ ЖБ", сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

30 января Московский фонд реновации объявил тендеры для определения проектировщиков с начальными суммами контрактов 32,6 и 39,4 миллиона рублей.

На Кранодонской улице в районе Люблино планируется строительство дома высотой 60 метров и общей площадью 7 тысяч квадратных метров. В Можайском районе на улице Кубинка построят дом высотой 50 метров и площадью 9 тысяч квадратных метров.

На конкурс по дому в Люблине заявки подали четыре участника, на дом в Можайском районе – три участника. В обоих случаях комиссия допустила к участию в тендере только по одному претенденту. Конкурсы признаны несостоявшимися, но у Фонда реновации есть право заключить контракт с допущенными участниками тендеров.

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