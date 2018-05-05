ГлавнаяГородОрган для филармонии в "Зарядье" доставят из Франции

Орган для филармонии в "Зарядье" доставят из Франции

5 мая 2018 г. 435

Музыкальный инструмент уже полностью готов, поедут за ним 25 мая. Сама концертная площадка должна открыться в середине лета, к Московскому урбанистическому форуму

Орган для филармонии в московском парке "Зарядье" доставят из Франции, сама филармония должна открыться к середине лета, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы по строительству филармонии идут хорошим темпами, в круглосуточном режиме, и мы выходим на финишную прямую, отметил глава Стройкомплекса. Открыть филармонию планируется к середине лета, и провести здесь же Московский урбанистический форум.

"Из хороших новостей - полностью готов орган. Мы планируем 25 мая поехать во Францию и принимать орган", - сказал Марат Хуснуллин.

Это очень большой орган, один из самых крупных в мире. Поэтому он требует особых условий по транспортировке, приемке, монтажу и особенно по его настройке, отметил вице-мэр. Забирать и устанавливать его будут поэтапно. Сама доносройка и доналадка органа будет проходит в течение года.

Также Хуснуллин рассказал, что в ходе строительства филармонии столичные власти консультировались с российским дирижером, художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, который высоко оценил будущий концертный зал.

 

 

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
5 мая 2018 г. 143
Концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве подготовят к концу лет... 143
5 мая 2018 г. 341
Временные сооружения для ЧМ смонтируют в Москве к 25 мая 341
5 мая 2018 г. 675
Как открыть небольшой магазин 675
5 мая 2018 г. 435
Орган для филармонии в "Зарядье" доставят из Франции 435
5 мая 2018 г. 741
Станция "Нижняя Масловка" московского метро откроется в декабре 741
5 мая 2018 г. 92
Берега Яузы в следующем году соединит новый пешеходный мост 92
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.