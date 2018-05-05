Орган для филармонии в "Зарядье" доставят из Франции

Музыкальный инструмент уже полностью готов, поедут за ним 25 мая. Сама концертная площадка должна открыться в середине лета, к Московскому урбанистическому форуму

Орган для филармонии в московском парке "Зарядье" доставят из Франции, сама филармония должна открыться к середине лета, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы по строительству филармонии идут хорошим темпами, в круглосуточном режиме, и мы выходим на финишную прямую, отметил глава Стройкомплекса. Открыть филармонию планируется к середине лета, и провести здесь же Московский урбанистический форум.

"Из хороших новостей - полностью готов орган. Мы планируем 25 мая поехать во Францию и принимать орган", - сказал Марат Хуснуллин.

Это очень большой орган, один из самых крупных в мире. Поэтому он требует особых условий по транспортировке, приемке, монтажу и особенно по его настройке, отметил вице-мэр. Забирать и устанавливать его будут поэтапно. Сама доносройка и доналадка органа будет проходит в течение года.

Также Хуснуллин рассказал, что в ходе строительства филармонии столичные власти консультировались с российским дирижером, художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, который высоко оценил будущий концертный зал.