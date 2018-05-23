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Особый режим вводится в "Лужниках" с 25 мая в преддверии чемпионата

23 мая 2018 г. 450

К этому времени все подготовительные работы по установке временных сооружений должны быть завершены

Особый пропускной режим вводится на территории спорткомплекса «Лужники» с 25 мая, к этому моменту все работы по сооружению временных конструкций будут завершены, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы провели обход, посмотрели готовность стадиона и территорию вокруг. С 25 числа начнётся работа непосредственно специалистов FIFA и будет зона эксклюзивного пользования", - рассказал Марат Хуснуллин.

То есть все подготовительные работы должны быть прекращены, добавил он. Сейчас идет активная работа именно по созданию временных сооружений. Это места, где будут находиться волонтеры и люди, которые помогают организовывать мероприятие, зона телевидения, которая поможет всем телеканалам транслировать матчи.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Церемония открытия  мундиаля состоится в "Лужниках".

 

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