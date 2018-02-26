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От Большой кольцевой собираются протянуть три новые ветки метро

26 февраля 2018 г. 2979
Фото: © shutterstock.com

Доступ к метро получат еще 16 районов Москвы.

При строительстве Большой кольцевой линии московского метро закладывается возможность строительства трех новых радиальных направлений, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.  

Новыми станут Рублево-Архангельская линия, которая пойдет от станции "Улица Народного ополчения", линия от станции "Улица новаторов" до Троицка через Коммунарку и линия в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции "Кленовый бульвар", уточнил он. Благодаря строительству этих веток доступ к метро получат жители 16 столичных районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии первого участка Большой кольцевой линии. Отрезок протяженностью 10,5 км включает пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

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