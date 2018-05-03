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От станции метро "Внуково" до одноименного аэропорта можно будет дойти пешком

3 мая 2018 г. 736

Будущую станцию планируют разместить в 600-800 метрах от аэропорта "Внуково". Сейчас власти выбирают соответствующую площадку

Будущая станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть построена в пешей доступности от одноименного аэропорта, рассказал заммэра  Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее в Москомархитектуре сообщали, что проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" планируется утвердить в следующем году.

"Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти. Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего в 600-800 метрах, то есть фактически в пешей доступности", - сказал глава столичного Стройкомплекса.

Калининско-Солнцевская линия метро станет самой длинной в московском метро. Она образована в результате присоединения к Калининской линии строящегося западного участка. На метро и без пересадки можно будет добраться из района Новокосино в деревню Рассказовку, а в дальнейшем – и до аэропорта Внуково, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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