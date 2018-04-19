Отель в доме-книжке на Новом Арбате под управлением Pentahotels откроется летом

Гостиница будет иметь категорию "четыре звезды" и рассчитана на 228 номеров. В планах Pentahotels расширить свое присутствие в России

Отель в обновленном доме-книжке на Новом Арбате,15 планируется открыть летом, об этом рассказал в четверг журналистам президент Pentahotels Worldwide Юджин Стааль.

Ранее генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что обновленное здание дома-книжки будет называться The Book. В нем разместится гостиница, под управлением немецкого оператора Pentahotels Worldwide, а также сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality и апартаменты The Book Apartments.

"Мы планируем открытие летом", - сказал Юджин Стааль. Открытие не будет одномоментным, все функции отеля будут запускаться и тестироваться постепенно, уточнил он.

Отель будет работать под названием Pentahotels Moscow Arbat. Он будет рассчитан на 228 номеров. Это будет отель категории "четыре звезды". По словам Юджина Стааля, средняя стоимость номера в сутки составит 4,5 тыс рублей. В отеле также разместится коворкинг, тренажерный зал, и разные виды активностей.

Забронировать номер в отеле можно будет всеми доступными способами - по телефону, через Booking, сайт гостиницы или просто придя в отель. Когда точно будет доступна бронь, Юджин Стааль, не уточнил, но сказал, что работа в этом направлении активно ведется, точно также как решается вопрос размещения футбольных болельщиков во время ЧМ. Например, идут переговоры с голландской и немецкой футбольной ассоциацией о возможном размещении болельщиков.

Сам президент Pentahotels Worldwide признался, что давно хотел реализовать подобный проект в Москве, в которую он влюблен. Сейчас, по его словам, Pentahotel насчитывает 28 отелей по всему миру. "Мы запустили программу 2021. Наша цель к 2021 увеличить число гостиниц с существующих 28 до 100", - сказал Юджин Стааль.

В планах также развивать новые проекты в России. Отель на Арбате, по его словам, должен стать "дверью к российскому рынку". Это наш первый позитивный шаг в этом направлении, отметил он.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер назвала открытие отеля своевременным. По ее словам, московскому гостиничному рынку не хватает качественных и доступных отелей. При этом, спрос на них растет. В 2017 году московские качественные отели установили шестилетний рекорд по загрузке -74% номеров было занято.

"Если загрузка отелей выше 70%, значит, есть неудовлетворенность по спросу. Это значит, что рынку есть куда двигаться и предлагать новые продукты, которые он сможет поглотить", - сказала Татьяна Веллер.

Помимо отеля, в обновленном доме-книжке появятся сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality - Intermark Residence Arbat, которые являются новинкой для российского рынка. В них можно будет арендовать студию, а также двух-, трех- или четырехкомнатные апартаменты. Всего будет 104 подобных апартамента.

"Главное преимущество данного формата – это возможность чувствовать себя как дома, разместившись в просторных апартаментах с собственной кухней и определенным набором доступных сервисных услуг", - говорит Генеральный директор Intermark Hospitality Карине Шмарёва.

По словам исполнительного директора Capital Group Михаила Хвесько, открытие сервисных апартаментов запланировано на осень. Сейчас в приоритете – блок Pentahotels, отметил он. Технически гостиница должна быть готова в июне, сказал он.

26-этажный дом-книжка на Новом Арбате, 15 был построен в 1968 году и долгое время принадлежал городу. В 2016 году здание на аукционе выкупил компания "Апарт Груп". Сейчас компанию контролирует совладелец Capital Group Павел Тё. Он выступит инвестором проекта, а сама компания — девелопером.