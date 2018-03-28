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Овчарке на "Площади Революции" исправят нос

28 марта 2018 г. 751

После восстановления скульптур, доступ к ним ограничивать не планируется.

Стало известно, что на станции метро "Площадь Революции" будет проведена реставрация скульптурного ансамбля. Эту информацию официально подтвердил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Станция метрополитена "Площадь революции" открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур. Самые известные из них: овчарка, девушка — "Ворошиловский стрелок", революционный рабочий, хлебороб-механизатор и пионеры-авиамоделисты.

Время не пощадило скульптуры, но особенно пострадал за последние годы нос овчарки, который многие пассажиры трут "на удачу". Но суеверные люди могут не беспокоиться — после восстановления фигур их также можно будет тереть. То есть, доступ к скульпторам ограничивать не планируется.

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