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Парк "Зарядье" оказался популярнее Кремля у болельщиков

16 июля 2018 г. 892
Фото: © Global Look Press

Самым популярным объектом у болельщиков в Москве стал парк "Зарядье" - он обогнал Кремль и остальные достопримечательности столицы, заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он назвал это гигантским достижением. "Спасибо чемпионату, который привлек в Москву небывалое количество людей. Мы показали себя, обогатились опытом", — сказал Кузнецов.

Парк на месте снесенной гостиницы "Россия" недалеко от Красной площади открылся 9 сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет 13 га, строительство обошлось в 14 миллиардов рублей.

Ряд объектов на территории парка еще достраивают. Так, впереди – открытие концертного зала. Первых посетителей он примет 8 сентября.

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