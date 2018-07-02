Павелецкий вокзал в Москве могут масштабно переделать

Работы будут проводить с привлечением частного инвестора, на проект претендуют две компании.

Тендер проведут после проработки проекта реконструкции. РЖД рассматривает привлечение инвесторов по схеме концессии: инвестор вложит деньги и получит вокзал в аренду.

В планах – торговый центр на втором этаже вокзала, капсульный отель, коворкинг, хостел, рестораны. На третьем этаже могут разместиться офисы, гостиница и спортзал.

Еще один проект подразумевает удвоение площади вокзала, для чего на путями предлагается построить многофункциональный пассажирский терминал, в состав которого войдут офисы, торговые площади и гостиница.