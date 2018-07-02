Павелецкий вокзал в Москве могут масштабно переделать

РЖД планируют провести масштабную реновацию Павелецкого вокзала в Москве, пишет РБК.
Работы будут проводить с привлечением частного инвестора, на проект претендуют две компании.
Тендер проведут после проработки проекта реконструкции. РЖД рассматривает привлечение инвесторов по схеме концессии: инвестор вложит деньги и получит вокзал в аренду.
В планах – торговый центр на втором этаже вокзала, капсульный отель, коворкинг, хостел, рестораны. На третьем этаже могут разместиться офисы, гостиница и спортзал.
Еще один проект подразумевает удвоение площади вокзала, для чего на путями предлагается построить многофункциональный пассажирский терминал, в состав которого войдут офисы, торговые площади и гостиница.
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