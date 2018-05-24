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Перед ЧМ-2018 в питерских отелях почти не осталось свободных мест

24 мая 2018 г. 295
Фото: © shutterstock

Спрос на жилье в северной столице в период проведения чемпионата мира по футболу оказался настолько высок, что за месяц до его начала в городе забронированы почти 100% номеров в отелях.

Спрос на жилье в северной столице в период проведения чемпионата мира по футболу оказался настолько высок, что за месяц до его начала в городе забронированы почти 100% номеров в отелях.

Накануне чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна, наблюдается настоящий "гостиничный бум". Во всех 11 городах, где пройдут матчи турнира, практически не осталось мест в гостиницах.

И здесь впереди остальных Санкт-Петербург. Спрос на жилье в северной столице в период проведения чемпионата мира по футболу оказался настолько высок, что за месяц до его начала в городе забронированы почти 100% номеров в отелях.

Среди доступного жилья болельщикам придётся искать недорогие апартаменты или арендовать квартиру напрямую у частников. Но и там цены начинаются от 3-4 тысяч рублей в сутки.

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