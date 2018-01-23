ГлавнаяГородПервый дом по реновации начнут заселять в феврале

Первый дом по реновации начнут заселять в феврале

23 января 2018 г. 1757
Фото: © shutterstock.com

Завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под стандарты реновации.

Первый дом для переселения по программе реновации будет готов принять жителей в феврале этого года, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Первым жильцов примет дом по адресу: 5-я Парковая ул., д.62.

Бочкарев сообщил, что 14 домов уже построено, в ряде зданий идет внутренняя отделка и подготовка к заселению.  Все дома будут переданы под заселение до конца мая, но точные сроки назовут позже, как и дома, из которых будут переселять.

Адреса новостроек:

Бескудниковский, мкр. 5, корп. 9;

Бескудниковский, мкр. 5, корп. 8;

Сев. Измайлово, 5-я Парковая ул., д.62, кк.1,2;

Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 39;

Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 38;

Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 29, к.2;

Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39;

Северное Медведково, Шокальского пр-д, вл.27, к.2;

Северное Медведково, Полярная ул., д.22;

Северное Медведково, Заревый пр-д, вл. 9-11;

Бабушкинский, Летчика Бабушкина ул., вл.41;

Южное Бутово, кв.1, корп.13;

Южное Бутово, кв.2, корп.24;

Проспект Вернадского, кв.34-35 к. 27.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Бочкарев Андрей Юрьевич
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 января 2018 г. 7
Уникальный "Дом с писателями" впервые отреставрируют 7
23 января 2018 г. 497
Вместо офисов в центре Москвы двелопер построит виллы 497
23 января 2018 г. 457
В ближайшие 2 года в Москве построят 40 километров выделенных полос 457
23 января 2018 г. 563
ПИК в 2017 году удвоила выручку 563
23 января 2018 г. 803
Стало известно, какие застройщики будут участвовать в программе ренова... 803
23 января 2018 г. 1757
Первый дом по реновации начнут заселять в феврале 1757
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.