Первый дом по реновации начнут заселять в феврале

Завершаются работы еще в 15 домах, которые приспосабливаются под стандарты реновации.

Первый дом для переселения по программе реновации будет готов принять жителей в феврале этого года, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Первым жильцов примет дом по адресу: 5-я Парковая ул., д.62.

Бочкарев сообщил, что 14 домов уже построено, в ряде зданий идет внутренняя отделка и подготовка к заселению. Все дома будут переданы под заселение до конца мая, но точные сроки назовут позже, как и дома, из которых будут переселять.

Адреса новостроек:

Бескудниковский, мкр. 5, корп. 9;

Бескудниковский, мкр. 5, корп. 8;

Сев. Измайлово, 5-я Парковая ул., д.62, кк.1,2;

Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 39;

Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 38;

Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 29, к.2;

Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39;

Северное Медведково, Шокальского пр-д, вл.27, к.2;

Северное Медведково, Полярная ул., д.22;

Северное Медведково, Заревый пр-д, вл. 9-11;

Бабушкинский, Летчика Бабушкина ул., вл.41;

Южное Бутово, кв.1, корп.13;

Южное Бутово, кв.2, корп.24;

Проспект Вернадского, кв.34-35 к. 27.