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Первый участок Большого кольца метро заработает через месяц-полтора

1 февраля 2018 г. 367
Фото: © shutterstock.com

Первый участок Большой кольцевой линии метро заработает через месяц-полтора, сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок от "Петровского парка" до станции "Деловой центр" был построен еще в прошлом году, напомнил мэр. "Мы провели технический пуск, но были сложности с его интеграцией с радиальными линиями", - отметил он, уточнив, что систему нужно было настроить, чтобы она работала без сбоев.

"Надеюсь, что в ближайший месяц - полтора мы запустим эту линию, и она  будет служить москвичам десятилетия", - сказал Собянин.

Общая длина нового кольца московского метро составит 61 километр, на линии разместятся 32 станции. Полностью строительство линии планируют завершить в 2020-2021 году.

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