Первый участок Большого кольца метро заработает через месяц-полтора

Первый участок Большой кольцевой линии метро заработает через месяц-полтора, сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда" мэр Москвы Сергей Собянин.
Участок от "Петровского парка" до станции "Деловой центр" был построен еще в прошлом году, напомнил мэр. "Мы провели технический пуск, но были сложности с его интеграцией с радиальными линиями", - отметил он, уточнив, что систему нужно было настроить, чтобы она работала без сбоев.
"Надеюсь, что в ближайший месяц - полтора мы запустим эту линию, и она будет служить москвичам десятилетия", - сказал Собянин.
Общая длина нового кольца московского метро составит 61 километр, на линии разместятся 32 станции. Полностью строительство линии планируют завершить в 2020-2021 году.
Читайте также:
- На Русаковской улице ограничат движение из-за строительства метро
- Станцию "Ховрино" откроют через несколько дней
- В московском метро построят станцию в виде бумажного самолетика
- Оттенки серого и подземная библиотека: что готовит метро для пассажиро...
- Москва отложила строительство центрального участка желтой ветки метро