Первый участок Большого кольца метро заработает через месяц-полтора

Участок от "Петровского парка" до станции "Деловой центр" был построен еще в прошлом году, напомнил мэр. "Мы провели технический пуск, но были сложности с его интеграцией с радиальными линиями", - отметил он, уточнив, что систему нужно было настроить, чтобы она работала без сбоев.

"Надеюсь, что в ближайший месяц - полтора мы запустим эту линию, и она будет служить москвичам десятилетия", - сказал Собянин.

Общая длина нового кольца московского метро составит 61 километр, на линии разместятся 32 станции. Полностью строительство линии планируют завершить в 2020-2021 году.