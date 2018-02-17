Первый участок Большого кольца может поехать в ближайшие 2 недели

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро от станции "Деловой центр" до "Петровского парка" планируют запустить в ближайшие две недели.

Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, по участку уже ходят поезда – идет тестирование систем метрополитена. "В ближайшие одну-две недели мы откроем этот участок для пассажиров", - добавил он.

Длина участка составляет 10,5 километра, на нем расположены станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Хуснуллин рассказал также, что сегодня работы идут на всех участках Большого кольца. "Где-то идет активное строительство, где-то мы проектируем", - добавил заммэра.

Он напомнил, что Большая кольцевая линия будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.