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Первый участок Большого кольца может поехать в ближайшие 2 недели

17 февраля 2018 г. 2562
Фото: © shutterstock.com

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро от станции "Деловой центр" до "Петровского парка" планируют запустить в ближайшие две недели.

Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, по участку уже ходят поезда – идет тестирование систем метрополитена. "В ближайшие  одну-две недели мы откроем этот участок для пассажиров", - добавил он.

Длина участка составляет 10,5 километра, на нем расположены станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Хуснуллин рассказал также, что сегодня работы идут на всех участках Большого кольца. "Где-то идет активное  строительство, где-то  мы проектируем", - добавил заммэра.

Он напомнил, что Большая кольцевая  линия будет иметь 21  пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.

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