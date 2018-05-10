Петербургский художник установил памятник противостоянию Роскомнадзора и Telegram

В центре Петербурга появилась скульптура "Бумага кроет камень", символизирующая противостояние Рсокомнадзора и мессенджера Telegram. Автор – уличный художник, работающий под псевдонимом Hioshi.

Арт-объект из оргалита, декоративного бетона и керамики установлен 10 мая. Размер скульптуры – около 1,5 метра, вес – около 5-10 килограмм, рассказал художник РИА Новости.

Скульптура представляет собой бумажный самолетик, из-под которого виднеется рука, зажавшая каменный топорик. По словам художника, мини-скульптура, которая находится на углу Большой Морской улицы и Невского проспекта, ничем не закреплена. "Там декоративная плита с глянцевым покрытием и табличкой, и я не хотел, чтобы эта красота пострадала", - пояснил Hioshi.

Он также рассказал, что установку арт-объекта с городскими властями не согласовывал, и не исключил, что скульптуру демонтируют.