ГлавнаяГородПетербургский художник установил памятник противостоянию Роскомнадзора и Telegram

Петербургский художник установил памятник противостоянию Роскомнадзора и Telegram

10 мая 2018 г. 1497
Фото: © vk.com/hioshi1

В центре Петербурга появилась скульптура "Бумага кроет камень", символизирующая противостояние Рсокомнадзора и мессенджера Telegram. Автор – уличный художник, работающий под псевдонимом Hioshi.

Арт-объект из оргалита, декоративного бетона и керамики установлен 10 мая. Размер скульптуры – около 1,5 метра, вес – около 5-10 килограмм, рассказал художник РИА Новости.

Скульптура представляет собой бумажный самолетик, из-под которого виднеется рука, зажавшая каменный топорик. По словам художника, мини-скульптура, которая находится на углу Большой Морской улицы и Невского проспекта, ничем не закреплена. "Там декоративная плита с глянцевым покрытием и табличкой, и я не хотел, чтобы эта красота пострадала", - пояснил Hioshi.

Он также рассказал, что установку арт-объекта с городскими властями не согласовывал, и не исключил, что скульптуру демонтируют.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 мая 2018 г. 334
Спрос на квартиры бизнес-класса вырос в 7 раз за три года 334
10 мая 2018 г. 1497
Петербургский художник установил памятник противостоянию Роскомнадзора... 1497
10 мая 2018 г. 2181
Баня раздора: дочь Баталова снова будет судиться из-за дачного участка 2181
10 мая 2018 г. 815
Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет 815
10 мая 2018 г. 884
Новостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столиц... 884
10 мая 2018 г. 905
Феликс Блинов, "РВМ Капитал": самое важное для инвестора – прогнозируе... 905
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.