Певец гор и художник-мыслитель: в  Москве открылась выставка Рериха

На экспозиции представлено свыше 200 картин, а также предметы искусства, которые собирала семья Рерихов. Часть работ и вещей, представленных на экспозиции, музею подарила соратник семьи, американка Кэтрин Кэмбэл Стиббе, часть - Святослав Николаевич Рерих

Уникальная экспозиция «Творчество Н.К. и С.Н. Рерихов» открылась 19 мая в филиале Государственного музея Востока – Музее Рерихов в Малом Знаменском переулке.

Сама выставка – это возможность пройти вместе с художником Николаем Константиновичем Рерихом весь его творческий и жизненный путь - от путешествий по древнерусским городам России и эмиграции, которая стала переломным моментом для художника, до жизни в Индии.

На выставке представлены практически все работы – от ранних «русской архитектурной серии» до философских картин последних лет жизни. Это девять залов, и каждый посвящен отдельной теме. Глядя на работы художника, можно проследить, как менялась его жизнь и мировоззрение, но неизменным оставалось одно – любовь к России.

«Для нас эта выставка особенна тем, что предоставляет возможность продемонстрировать творческие этапы художника и показать Николая Константиновича Рериха как художника-мыслителя. Сама выставка отражает все аспекты разнообразной деятельности знаменитой семьи. Но, прежде всего, мы делаем упор на художественное творчество Николая Константиновича», - рассказывает директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев.

На экспозиции представлено свыше 200 картин, а также предметы искусства, которые собирала семья Рерихов. Часть работ и вещей, представленных на экспозиции, музею подарила соратник семьи, американка Кэтрин Кэмбэл Стиббе, часть - Святослав Николаевич Рерих.

Такого количества работ знаменитой семьи не собрано ни на одной другой площадке. В Москве, например, практически невозможно посмотреть работы Рерихов. Есть несколько полотен Николая Константиновича в Третьяковской галерее, какие-то работы выставляются в Бахрушинском музее, но это не сопоставимо с тем числом картин, которые можно увидеть в Музее Рерихов.

Сам Николай Рерих окончил Академию художеств, класс Архипа Куинджи. «Большой, сильный, правдивый Куинджи», - так писал о своем учители Рерих. Сам художник подобно учителю потом будет использовать поразительные иллюзии света и яркие краски в своих работах.

Начинал Рерих в конце 19 века как художник, который интересовался поиском национальной идеи, исторической самоидентичности. Отсюда происходят его исторические полотна, которым посвящен отдельный зал экспозиции.

После революции 1917 года Рерих со своей семьей – женой, Еленой Ивановной и двумя сыновьями - Юрием (впоследствии известным востоковедом) и Святославом (в будущем известным художником) окажется в вынужденной эмиграции в Финляндии. Это станет для него переломным моментом жизни, говорит Тигран Мкртычев. Революция разрушит привычные устои жизни художника, здесь в Финляндии он особенно сильно увлечется восточной философией. Все это потом художник воплотит на холсте. Так появятся картины на различные религиозные темы, в которых художник ищет единство всех религий.

«Вот, например, картина «Чудо». Её Рерих нарисовал, будучи в Америке, в знаменитом месте Гранд Каньон. Мы видим, как с одной стороны каньоны возникает сияние, символизирующее явление миссии, а с другой стороны мы видим коленопреклонённых людей. И хотя в реальности между двумя сторонами каньона никакого моста не существует, художник рисует этот мост, показывая, что вера позволяет перейти через любые препятствия», - говорит директор Музея Рерихов.

Еще одна из важных тем, которая раскрывается художником – тема героики. Ей посвящен отдельный зал. Для Рериха героика связана с тем, что жизнь человека - это подвиг.

Сам художник всегда оставался патриотом. Во время Великой отечественной войны он находился в Индии, но помогал финансово СССР, писал публицистические статьи, которые были направлены на помощь далёкой Родине. Это отражено в картине «Святогор», на которой изображен русский былинный богатырь, который стоит на защите рубежей родины, словно неприступная скала. Сам богатырь находится среди гималайских гор, а его конь напоминает огромный горный ледник.

Вообще, у Рериха к горам особое отношение. Не зря художника называют певцом гор, ведь именно им посвящена большая часть работ. Бесконечные горные вершины, и краски, которые можно увидеть в горах – все это перенесено на холсты Константина Николаевича. Сами картины поражают воображение буйством красок, с одной стороны, и горным величием и спокойствием, с другой.

«Эти яркие краски не выдуманы художником. Они такие, какими мы увидим их, оказавшись в высокогорье. И конечно, сами работы не про природное явление, а про восхождение человеческого духа», - отмечает директор Музея Рерихов.

Особое место в экспозиции отведено теме сохранения культурного наследия. Мало кто знает, но Николай Константинович является одним из инициаторов подписания договора о защите культурных ценностей во время военных действий. Сам документ был подписан в 1935 году, его обычно называют Пакт Рериха. Все это также нашло отражение в творчестве художника. К артины этой тематики, с одной стороны, передают величие памятников, которые строит человек. С другой стороны, они показывают незащищённость культуры во время войны, предчувствие начало которой не оставляло художника.

Отдельный зал отведен работам сына художника - Святослава Рериха, который с 1931 года жил и работал в Индии. Картины художника разнообразны по тематике - от портретов, до размышлений о судьбах человечества и философских полотен о гармонии индийской жизни.

Уникальным в экспозиции является мемориальный кабинет, который воссоздали работники музея. Здесь все напоминает о великой семье – картины, фотографии, личные вещи членов семьи (в частности, тибетская шапочка, которую любил носить Н.К.Рерих) и, конечно, старинный стол. За этим столом когда-то собирались сам Святослав Рерих, его супруга индийская актриса Девика Рани Рерих, соратник Рерихов Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, а также известный деятель рериховского движения директор Музея Рериха в Нью-Йорке Даниил Энтин. Атмосферу того времени бережно сохранили сегодня работники музея.

Музей ждёт своих посетителей - любителей русского и восточного искусства, и всех, кто разделяет один из актуальных принципов наших дней, сформулированный Николаем Рерихом, - «Мир через культуру».