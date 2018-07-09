Площадь в Новой Москве назовут в честь создательницы муми-троллей

Названия появятся в рамках жилого комплекса "Скандинавия" в Коммунарке. Одна из магистральных улиц получит имя норвежского композитора Эдварда Грига – она протянется через весь ЖК, связывая Коммунарку, Западное Бутово и ряд ключевых объектов инфраструктуры, говорится в сообщении департамента развития новых территорий.

Площадь в жилом комплексе получит имя известной шведскоязычной писательницы, создательницы книг о муми-троллях Туве Янссон. Также в Новой Москве планируется создание Скандинавского бульвара.