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Площадь в Новой Москве назовут в честь создательницы муми-троллей

9 июля 2018 г. 470
Фото: © Global Look Press

В Новой Москве принято решение назвать территориальные единицы в честь выдающихся деятелей скандинавской культуры.

Названия появятся в рамках жилого комплекса "Скандинавия" в Коммунарке. Одна из магистральных улиц получит имя норвежского композитора Эдварда Грига – она протянется через весь ЖК, связывая Коммунарку, Западное Бутово и ряд ключевых объектов инфраструктуры, говорится в сообщении департамента развития новых территорий.

Площадь в жилом комплексе получит имя известной шведскоязычной писательницы, создательницы книг о муми-троллях Туве Янссон.  Также в Новой Москве планируется создание Скандинавского бульвара.

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