Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве  

Эти объекты были исключены за первые три месяца этого года. Сейчас на рассмотрении властей остается 235 объектов

Восемнадцать объектов было исключено из перечня долгостроев в Москве в первом квартале 2018 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

"По итогам работы оперативной группы исключено 18 объектов долгостроя: семь – введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались", - сказал Сергей Лёвкин.

По пяти объектам выданы разрешения на строительство - это памятник культурного наследия "Палаты Киреевского XVII века" на Остоженке, многофункциональный комплекс на Софийской набережной, поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади, вл. 10, административное здание в Ховрино на улице Петрозаводская и пожарное депо на улице Академика Анохина, добавил он.

Работа по сокращению долгостроя в столице начата с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках оперативной группы, созданной в департаменте градостроительной политики Москвы. Сейчас на рассмотрении группы остается 235 объектов: 79 – городской заказ, 127 – инвестиционные, 29 – федеральные.