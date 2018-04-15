Под крышей дома: кто захватывает старинные мансарды и чердаки

Мансарды и чердаки старинных домов в самом центре столицы в результате незаконного захвата стремительно превращаются в дополнительные квадратные метры. Жители пытаются уберечь здания от самовольной перепланировки, которая угрожает их безопасности, но выполнять судебные предписания о сносе захватчики не торопятся.

В одном из домов в Трехгорном переулке появился хостел, который сильно усложнил жизнь жильцам дома. Соседи утверждают: неизвестные коммерсанты захватили чердак, переделали под мансарду и устроили там гостиницу. В управляющей компании уверяют, что они, конечно, ни при чем. Здание - в двух минутах от Белого дома, а чердак здесь под завязку набит сомнительными гостями с огромными сумками. Владельцы хостела, не задумываясь, пробили все несущие стены и врезались в коммуникации.

Архитекторы, строившие дома в центре столицы, изрядно бы удивились фантазии тех, кто захватывает чердаки. На Мясницкой под крышей обустроили апартаменты и "Салон красоты" и защищают его от недовольных соседей с кулаками.

К силовой составляющей можно добавить финансовую. В Интернете — десятки агентств предлагают согласовать даже то, что запретят госорганы. За "закрытие глаз" инспектора БТИ просят 25-30 тысяч рублей. Присоединить часть чердака к квартире – 400-500 тысяч.

Полмиллиона только на первый взгляд кажутся большими деньгами. Квадратные метры в центре Москвы — на вес золота, владельцы незаконной пристройки мгновенно отобьют ее стоимость. Те же апартаменты на Мясницкой в Интернете торгуются от миллиона рублей за квадрат. Но большинство захватчиков действуют проще — просто вламываются на пустующую площадь.

"Легальных случаев, чтобы собственникам удалось оформить в собственность чердак, я не знаю. Поэтому можно говорить о том, что когда кто-то захватывает подобное помещение, относящееся к общему имуществу, это, скорее всего, самозахват", - говорит Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы.

В доме Желтовского на Смоленской площади прямо на крыше задумали офисы. Без всяких разрешений пристроили мансарду - в фундаменте пошли трещины. А ведь внизу — станция метро "Смоленская".

"Архитектор сделал дом 100 лет назад, это памятник архитектуры, и вдруг кто-то берет и надстраивает что-то, что совершенно не соответствует этому дому. Часть конструкций может, не дай Бог, сдуть ветром, и я не говорю уже о пожарной безопасности", - возмущен урбанист и архитектор Илья Заливухин.

В любом жилом доме чердак - имущество общее, однако остановить архитекторов-самоучек у жителей, как правило, не получается. Чиновники будто не замечают незаконных мансард. Даже решение суда — не гарантия.

Знаменитый "Дом с рысью" в Большом Козихинском переулке под давлением пристроек продолжает разваливаться. Трещины растут. Хотя еще в июле прошлого года суд постановил снести мансарды за счет владельцев, но захватчики затягивают дело апелляциями. На этой неделе Московский городской суд в очередной раз перенес рассмотрение.

Закон о запрете любых надстроек в домах в пределах Садового кольца также все еще в проекте. При таких темпах до окончания разбирательств памятники архитектуры могут не дожить.