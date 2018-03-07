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Подмосковный полигон "Ядрово" накроют еще одним слоем грунта

7 марта 2018 г. 317
Фото: © Global Look Press/Semen Likhodeev

В ближайшее время в Волоколамском районе установят автоматические станции мониторинга, что позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

Стало известно, что тело полигона "Ядрово", куда сваливают твердые коммунальные отходы и который находится в Волоколамском районе Подмосковья, накроют дополнительным слоем грунта. Причина такого решения — стали поступать жалобы от жителей.

"Мы контролируем ситуацию на "Ядрово" и знаем, что здесь нужно делать. В ближайшее время будет готова дорожная карта мероприятий по ликвидации негативного воздействия полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Также организуем систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона", — заявил по данному поводу руководитель Минэкологии региона Александр Коган.

По мнению экспертов, жалобы могли быть связаны с залповым выбросом свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. В настоящее время на "Ядрово" работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая должна установить точное место выброса.

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