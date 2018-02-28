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Половина спроса приходится на однушки

28 февраля 2018 г. 153

Однокомнатные квартиры востребованы благодаря минимальному бюджету покупки и ликвидности.

Как сообщают аналитики компании "НДВ-Недвижимость", среди покупателей жилья в сегментах стандарт и комфорт популярны однокомнатные квартиры. Их доля в общей структуре спроса составляет около половины.

Средние колебания от одного квартала к другому находятся в пределах 1-2%. Однокомнатные квартиры востребованы благодаря минимальному бюджету покупки и ликвидности.

А вот двухкомнатные квартиры востребованы среди 36% покупателей, на трехкомнатные квартиры приходится 13%. Доля многокомнатных квартир, составляющих узкий сегмент рынка, находится на уровне 2%.

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