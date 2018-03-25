Полвека планов: метро пришло в Дегунино

"Метро идет в Дегунино", — сообщает июньский номер "Вечерней Москвы" за 1970 год. В статье - о планах проложить ветку от Новослободской в район Коровинского шоссе. Можно сказать, прошла целая жизнь, прежде чем метро все-таки дотянулось до Дегунино. На этой неделе открыли сразу три новых станции Люблинско-Дмитровской линии.

На новых станциях "Селигерская", "Окружная" и "Верхние Лихоборы" платформы заполнены людьми, но в вагоны никто не торопится. Пассажиры рассматривают оформление, фотографируются и, кажется, не могут поверить, что рядом с их домами, наконец, открылось метро.

Статья в газете за 1970 год: "Новая трасса подземки через Отрадное в Лианозово". Цитата: "Проект первого участка будет готов в следующем году". То есть в 71-м. Сегодня будущее гораздо ближе, салатовую ветку чертят дальше, и скоро она продлится станциями "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Метро строится небывалыми темпами.

Только за последние 7 лет открыли 64 новые станции метро, но география столичной подземки продолжает расширяться. К 22-му году метро дотянется до новых районов Москвы и области. Один из самых грандиозных транспортных проектов города — Большая Кольцевая линия, уже готов ее первый участок. Поезда запустили на станциях "Петровский Парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Кстати, по маршруту уже проехали почти миллион человек. В конце года к этим пяти станциям добавится "Нижняя Масловка".

Легче добираться до центра станет и тем, кто живет на юго-востоке и юго-западе Москвы и области. Метро идет дальше, за МКАД. В ближайшие месяцы откроются новые станции Кожуховской и Солнцевской веток.

"Солнцевская ветка является для нас приоритетом. Пожалуй, самый большой радиус метро в Москве. Мы тоже поэтапно его строим. Надеюсь, летом сложную трудную работу мы закончим, и Солнцево и Переделкино будут гораздо ближе к Москве", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столичной подземке не только строятся новые, но и обновляются старые станции. Город готовится принять чемпионат мира по футболу. Испытания многотысячными потоками болельщиков проходят транспортные узлы рядом с главными стадионами.

"Конечно, сложности будут. Представьте себе, на Лужниках одновременно выходят 80 тысяч человек. Непросто справиться с таким потоком людей. То, что зависело от города, мы сделали. Буквально недавно открыли еще один вестибюль "Спортивной" после его реконструкции, расширили его, сделали новые эскалаторы, дополнительные эскалаторы поставили. Для Лужников запустили станцию МЦК "Лужники", это значительно улучшило транспортную доступность", - подчеркнул мэр.

МЦК, во многом экспериментальный проект, уже показало себя как востребованный вид транспорта. Его дополнят Московские центральные диаметры: 7 железнодорожных веток позволят добираться из одного конца Подмосковья в другой, через центр города, без пересадок.

"И МЦК, и МЦД — это то, что в Германии называют С-Бан. Когда берут старую железную дорогу, построенную еще в индустриальные годы, и делают из нее наземную пассажирскую систему, похожую на метро. Нечто среднее между метро и электричкой", - отметил Константин Трофименко, директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики".

МЦК, МЦД и метро, как единый организм, будут связаны между собой пересадками. Пассажиры могут выбирать из нескольких маршрутов.

Две ветки "Лобня-Одинцово" и "Подольск-Нахабино" готовятся к запуску, по ним пустят современные поезда "Иволга". В вагонах удобные сиденья, кондиционеры. Они едут тише и вмещают больше пассажиров. Составы собирают в Твери. А под землей уже летают бесшумные и комфортные поезда "Москва", их производят в подмосковных Мытищах. Так развитие транспортной системы столицы влияет на экономику других регионов.

Пока поезд "Москва" ездит только по Таганско-Краснопресненской линии, но скоро его пустят и по другим веткам. В ближайшие годы парк поездов столичного метрополитена планируют обновить на две трети.