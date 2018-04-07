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Порядка 1-2 млн. кв. м. недвижимости построят рядом с МЦК и БКЛ в Москве

7 апреля 2018 г. 459

Сейчас московские власти оценивают градостроительный потенциал прилегающих территорий

Около одного-двух миллиона кв м недвижимости будет построено на территориях вблизи Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

При этом, он подчеркнул, что московские власти не принимали решения о строительстве 12 миллионов квадратных метров недвижимости вблизи БКЛ и МЦК.

"Действительно работа по оценке градостроительного потенциала прилегающих территорий ведётся. Но окончательных решений ещё не принято. Пока мы точно можем говорить о объемах недвижимости вокруг транспортно-пересадочных узлов, это порядка одного-двух млн.кв.м.", - сказал Марат Хуснуллин.

В ближайшие два-три года будут приниматься решения, разрабатываться проекты планировок, и все они будут проходить публичные слушания, добавил он.

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