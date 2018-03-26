После пожара в Кемерове московские ТЦ проводят проверки и инструктируют арендаторов

Столичные ТРЦ после пожара в Кемерове проводят внеочередные проверки противопожарного оборудования и инструктажи персонала о поведении в чрезвычайной ситуации.

Торгово-развлекательный центр "Европейский" в Москве проводит дополнительный инструктаж всех арендаторов помещений на предмет соблюдения правил и норм противопожарной безопасности, рассказал РИА Новости представитель ТРЦ.

Он сообщил, что системы противопожарной защиты здания ТЦ проверяют каждый месяц – это пожарная сигнализация, система оповещения людей, автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод.

В компания IKEA сообщили, что все торговые центры сети соответствуют требованиям законодательства России и требованиям группы компания IKEA, основанным на международных нормах безопасности. В компании добавили, что все проверки и тестирования систем противопожарной безопасности проверяют ежемесячно, кроме того, специальные тренировки и учения по эвакуации проходит персонал магазинов.

Внеочередную проверку проводит торговый центр "Афимолл Сити" в ММДЦ "Москва-Сити" – проверка коснется арендаторов, общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации. Плановые проверки в ТРЦ проходят раз в квартал.

Также и подмосковные власти рекомендовали собственникам торговых центров дополнительно проверить системы безопасности и эвакуационные выходы из помещений и провести мероприятия с сотрудниками по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в ходе чрезвычайной ситуации.

В воскресенье в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар, очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались игровые зоны и многозальный кинотеатр. По последним данным, погибли 64 человека.