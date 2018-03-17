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Посторонним вход воспрещен: как сделать двор своим

17 марта 2018 г. Андрей Ященко 384
Фото: © shutterstock.com

Департамент имущества Москвы создает особый интернет-портал, куда занесут информацию о статусе каждого квадратного метра городской земли. Проект будет полезен тем, кто хочет обезопасить себя от частной парковки или точечной застройки во дворе.

Торговый центр прямо под окнами - итог безуспешной борьбы жителей за клочок земли, который они когда-то считали своим двором.   "Когда началось строительство, мы не знали, что нужно проводить межевание придомовой территории. Но когда уже опомнились, было поздно", - рассказала москвичка Нина Крылова.

Межевание - это составление подробного плана, на котором с помощью координат обозначают четкие границы: что принадлежит жильцам, что городу, а что третьим лицам. В Москве обновить карты пытались централизовано, но далеко не все и не сразу поняли, зачем это нужно. Этим воспользовались некоторые предприниматели, и теперь многие участки уже успели отмежевать под парковки и торговые точки.

Жильцы домов на Проспекте Мира пытаются сохранить детские площадки, которые по новым планам к придомовой территории больше не относятся. "Мы хотим добиться, чтобы после проведения проекта межевания территория, находящаяся под нашим домом, была официально поставлена на кадастровый учет и имела свои границы", -пояснил председатель совета дома Юрий Поздняков.

На улице Академика Королева территория вокруг одного из домов - официально собственность жителей. Уборка снега, благоустройство тротуаров, забота о клумбах — все это теперь на их плечах, но зато удалось отгородиться от остальных забором.

Межевание - многоэтапный процесс. Сначала нужно провести общее собрание, затем обратиться в кадастровые службы, составить проект, он должен пройти обязательные публичные слушания. Эксперты уверены: трудности окупятся с лихвой.

"Это позволит обезопасить свой участок от модной сейчас точечной застройки, позволит предупредить такие моменты, когда на территории этого участка появляется неконтролируемая жильцами дома автостоянки, пункты торговли", - отметил юрист Андрей Колесов.

Дома на Новинском  -  часть необычного эксперимента. Целый квартал отсюда и до Трубниковского переулка сделали частью единой территории после межевания, которой управляют жильцы. Теперь именно жильцы решают, нужно или нет устанавливать шлагбаумы, и как распределять парковочные места.

"Это то самое самоуправление, о котором говорят, что оно должно быть. И люди прекрасно понимают, что это принадлежит им - москвичам. И что каждый отвечает за то, что происходит внутри двора", - подчеркнул глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

Эксперты советуют москвичам быть более инициативными и оперативно проводить межевание. Правда дополнительные возможности - это и дополнительные расходы.

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