Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать

Технологии, которые применяют при строительстве новых домов в рамках программы реновации, в перспективе позволят вместо сноса здания проводить его "технологическую перезагрузку", сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что в новые дома власти закладывают перспективу не только завтрашнего дня, но и более отдаленного будущего. "Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают", - подчеркнул Левкин.

Требования к проектированию домов по реновации подготовил ряд специалистов – это как работники различных столичных департаментов, так и эксперты в области архитектуры, строительства и урбанистики.

"Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил глава департамента.

Программу реновации жилья в Москве приняли 1 августа 2017 года. Реновация затронет около 1 миллиона москвичей, в ходе программы, которая рассчитана до 2032 года, планируется переселить в новые дома жильцов свыше 350 тысяч квартир.