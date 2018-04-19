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Построенные по реновации дома будут не сносить, а перезагружать

19 апреля 2018 г. 361
Фото: © Global Look Press

Технологии, которые применяют при строительстве новых домов в рамках программы реновации, в перспективе позволят вместо сноса здания проводить его "технологическую перезагрузку", сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что в новые дома власти закладывают перспективу не только завтрашнего дня, но и более отдаленного будущего.  "Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают", - подчеркнул Левкин.

Требования к проектированию домов по реновации подготовил ряд специалистов – это как работники различных столичных департаментов, так и эксперты в области архитектуры, строительства и урбанистики.  

"Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил глава департамента.

Программу реновации жилья в Москве приняли 1 августа 2017 года. Реновация затронет около 1 миллиона москвичей, в ходе программы, которая рассчитана до 2032 года, планируется переселить в новые дома жильцов свыше 350 тысяч квартир.

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