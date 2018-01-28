Правило 50 метров: торговые палатки отодвинут от метро

Палатки, киоски и лотки решено отодвинуть от метро. В Москве отныне действует правило 50 метров. То есть зона, свободная от торговли увеличена вдвое. Почему пришлось пересматривать безопасные границы?

Подземная торговля в переходе на Рижской — еще и подпольная: продукты питания от колбасы до фруктов без каких-либо документов, косметика, обувь, одежда — универсальный рынок. Раньше их просто выгоняли, по новому закону будут штрафовать — на 5 тысяч рублей физических и на 500 тысячи юридических лиц.

"Торговля возможна, но в специально отведенных местах, чтобы не мешать передвижению граждан, чтобы не создавать террористическую угрозу", - пояснил Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Все легальные торговые точки, строительство которых на многих станциях метро уже завершили, стандартного вида, внутри - обязательная пожарная сигнализация. Чтобы получить право на работу здесь, нужно победить на аукционе и согласовать с властями торговую специализацию. В некоторых районах подобные павильоны уже действуют — торговля культурная, цивилизованная, с соблюдением всех правил.

У сотрудников ларьков, которые расположены в непосредственной близости от станций метро, документы теперь всегда под рукой — лицензии, сертификаты и свидетельства. Дело не только в регулярных проверках, но и в высокой конкуренции — самострой уже не поставишь, за официальными местами — очередь.

Теперь еще одно правило — вводится 50-метровая "зона отчуждения". "Не будет непонятных людей, которые мешают проходу пассажиров. Закон поможет нам избежать нежелательных элементов торговли, которые периодически появляются в час пик в метрополитене", - пояснила Наталья Привалова, начальник службы небилетных доходов Московского метрополитена.

Такие нежелательные элементы и стихийные рынки, словно машины времени, переносят сразу в девяностые. Тогда все переходы, площади перед станциями, сами станции были гигантскими торговыми площадками, жизнь на которых текла по своим – волчьим – законам. В недрах многоуровневого самостроя крутились миллионы, этим хозяйством не управляли - им рулили. Официально за базар никто не отвечал.

"Ситуация была отягощена еще и различного рода коррупционными схемами, когда выписывались разрешения, не имеющие ничего общего ни с правилами благоустройства, ни вообще с земельными отношениями в Москве", - рассказал Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

Сначала избавились от тех, кто вообще игнорировал элементарные градостроительные, санитарные и технические нормы, зарабатывая при этом огромные деньги. Снос незаконно построенных павильонов острословы сначала назвали ночью длинных ковшей. Но город вдруг стал чище, удобнее, безопаснее, да и сами освобожденные от мертвой хватки самостроя наземные вестибюли стало просто видно. Теперь — очередной этап наведения порядка в розничной торговле у метро.

Согласно новым правилам, свободной от палаток, ларьков и киосков должна быть не 25-метровая, как раньше, а 50-метровая зона вокруг наземных вестибюлей метро. Что делать с такими капитальными зданиями, в которых и торгуют, и оказывают услуги, и которые прежним-то нормам не соответствовали, будут, видимо, решать в индивидуальном порядке.

Если у владельцев таких зданий есть все необходимые документы, а строительство велось без нарушений, сносить их, скорее всего, не будут. Легальные рынки, которые вплотную прилегают к территории станций, также пока останутся на месте. А для стихийной торговли с картонными прилавками и контрафактным товаром места уже не останется.