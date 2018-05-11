Превышение полномочий и расширение реновации: 10 главных новостей рынка в апреле

Совместный обзор "Медиалогии" и портала "Вести.Недвижимость".
Компания "Медиалогия" специально для портала "Вести. Недвижимость" подготовила медиарейтинг ключевых событий строительной отрасли за март 2018 г.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 44 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
Для составления рейтинга использовались результаты мониторинга порядка 44 300 различных СМИ - ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ – в период с 1 по 30 апреля.
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Место в рейтинге
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Событие
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Заметность события
|
1
|
Строители завершили укладку дорожного покрытия Крымского моста. Движение автомобилей откроют во второй половине мая.
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227,26
|
2
|
Марат Хуснуллин: власти Москвы дополнительно к уже имеющимся 242 стартовым площадкам в рамках программы реновации прорабатывают ещё 100 дополнительных участков под строительство.
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53,11
|
3
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СМИ сообщали о задержании главного архитектора Краснодара и представителей крупного строительного бизнеса.
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50,25
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4
|
СМИ сообщали, что бани и гаражи россиян зарегистрируют с помощью аэрофотосъемки и обложат налогом без ведома собственников.
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49,47
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5
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Глава Минстроя озвучил предварительный список городов - кандидатов на реновацию.
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48,46
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6
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Правительство Москвы подготовило для переселения по программе реновации на западе столицы четыре дома с 679 квартирами.
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38,41
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7
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Суд Челябинска вынес приговор Сергею Мануйлову, бывшему генеральному директору строительной компании "Гринфлайт", которая оставила без квартир порядка 5 тыс. дольщиков, – бизнесмена приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
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31,64
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8
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Исследование ЦИАН: по итогам I квартала 2018 года рынок вторичного жилья в России начал восстанавливаться после кризиса 2014-2017 годов.
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26,26
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9
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Самую высокую в России и Европе смотровую площадку PANORAMA360 открыли в башне "Федерация-Восток" в комплексе "Москва-Сити".
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21,22
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10
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СМИ сообщали, что реконструкция здания театра "Современник" на Чистопрудном бульваре завершится в сентябре этого года.
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20,50
Событие месяца №1: завершение укладки дорожного покрытия Крымского моста.
Строительство моста через Керченский пролив близится к логическому финалу. Сейчас на автомобильной части моста идут финальные работы по непосредственному обустройству дороги – на отдельных участках идет укладка асфальта, наносится разметка, завершается монтаж бордюров и ограждений.
Как ожидается, официально мост будет открыт для свободного проезда уже в этом в этом мае. В летний сезон проезд будет открыт только для легковых автомобилей и автобусов, а с осени по мосту смогут свободно передвигаться и грузовые машины. К этому времен, вероятно, будет закрыта за ненадобностью действующая паромная переправа.
Напомним, проект строительства моста, соединяющего Краснодарский край и Крым был взят в работу в 2014 г. практически сразу после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума. Мост соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.
Мост состоит из параллельных веток, одна из которых предназначена для движения автомобильного транспорта, вторая – для железнодорожного. Длина каждой из веток – 19 км, треть из них проходит над морем.
Событие месяца №2: московские власти ищут дополнительные 100 площадок для реновации.
Мэрия Москвы ищет дополнительные 100 площадок для строительства новых домов в рамках программы реновации. Об этом заявил глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "За две-три недели прогресс - выбрано пять-семь площадок. А так (планируем) 20 площадок подобрать уже в ближайшие месяц-два ", - заявил он в начале месяца.
Всего к началу апреля под строительство домов в рамках реновации было утверждено 242 площадки, на которых планируется возвести около 3,5 млн кв м жилой недвижимости.
Событие месяца №3: задержание главного архитектора Краснодара.
В середине апреля стало известно о задержании ФСБ главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка.
По данным местных СМИ, этот эпизод стал частью расследования дела первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита, который был задержан 18 апреля. Правоохранительные органы подозревают чиновников в незаконной выдаче документов на самовольно построенный жилой дом. Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, возбуждено по ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий).
Что касается Игоря Мазурка, то его также подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 гг. девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов.