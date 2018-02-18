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Проектированием 20 домов по реновации займутся три компании

18 февраля 2018 г. 878
Фото: © shutterstock.com

Десять домов по программе реновации будет проектировать АО "Москапстрой", подрядчиком на проектирование еще 9 домов должна стать компания МФС-ПИК, пишет РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Конкурсы на проектирование 20 домов  Московский фонд реновации объявил в конце декабря, 14 февраля глава фонда Анатолий Константинов сообщил, что победители торгов определены.

"Москапстрой", согласно техзаданим, будет проектировать дома высотой от 25 до 75 метров.  Компании МФС-ПИК, по информации издания, займется проектированием домов высотой от 30 до 75 метров.

Сумма договоров по конкурсам, победителем или единственным допущенным участником в которых стала МФС-ПИК, составила более 490 миллионов рублей, "Москапстрой" — более 450 миллионов рублей.

Двадцатым, самым крупным из разыгранных лотов, займется компания "Регионжилстрой". Она будет проектировать жилой дом высотой до 100 метров на улице Константина Федина в Северном Измайлове.  Общая наземная площадь здания составит более 100 тысяч квадратных метров, площадь квартир – 61,4 тысячи квадратов. Итоговая стоимость договора – 322,1 миллиона рублей.

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