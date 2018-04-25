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Проекты реконструкции 35 кинотеатров согласованы

25 апреля 2018 г. 536

На базе устаревших и не использующихся по назначению зданий появится сеть современных районных центров.

Согласованы проекты реконструкции 35 из 39 советских кинотеатров Москвы. Как заявил главный архитектор российской столицы Сергей Кузнецов, оставшиеся четыре проекта рассмотрят до конца 2018 года.

Боле того, на первых площадках уже ведутся строительные работы. Так, реконструкция началась в кинотеатрах "Ангара" на Чонгарском бульваре, д. 7, и "Орбита" на проспекте Андропова, д. 27, в Южном округе, "Будапешт" на ул. Лескова, д. 17, на северо-востоке города и "София" на Сиреневом бульваре, д. 31.

Необходимо напомнить, что в настоящее время в Москве реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров. На базе устаревших и не использующихся по назначению зданий появится сеть современных районных центров.

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