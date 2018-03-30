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Прокуроры будут проверять пожарную безопасность ТЦ еще месяц

30 марта 2018 г. 178
Фото: © Global Look Press

Проверки пожарной безопасности в российских торговых центрах, начатые после пожара в Кемерове, завершатся в течение месяца, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.  Проверяться будут все объекты, независимо от масштабов.

В ряде регионов деятельность местных прокуроров курируют представители Генпрокуратуры, добавил Чайка.

Ранее он подчеркнул, что невыполнение обязанностей по проверке объектов нельзя прикрывать никакими каникулами. Неисполнение контролирующими органами своих прямых обязанностей генпрокурор назвал недопустимым.

Он поручил прокурорам давать "принципиальную оценку" бездеятельности контрольных органов.

Прокуроры начали проверку соблюдения о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательной составляющей на следующий день после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Там огонь унес жизни 64 человек, среди которых был 41 ребенок.

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