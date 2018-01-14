Протяженность московских дорог выросла на 16% за 7 лет

За последние 7 лет протяженность дорог в Москве выросла на 16%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что только за прошлый год было построено 124 километра дорог – это как расстояние от Москвы до Дубны. "Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов", - написал мэр на своей страницы "ВКонтакте".
Дорожно-мостовое строительство велось в существующей городской застройке, подчеркнул мэр. То есть, работы велись в переплетении инженерных коммуникаций и в условиях временного ограничения движения.
Однако "оно того стоит". "Связанность улично-дорожной сети становится лучше, узких мест меньше", - отметил Собянин.
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