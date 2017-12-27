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Пустых торговых помещений на московских улицах стало меньше

27 декабря 2017 г. 220
Фото: © shutterstock.com

Пустующие площади чаще всего занимали точки общепита.

Почти на 2% снизилась доля вакантных площадей в стрит-рителе на центральных торговых улицах Москвы. В настоящее время их доля составляет 7,1% от всего количества площадей, говорится в сообщении компании Colliers.

На Садовом кольце доля пустых площадей за год сократилась с 12,1% до 10,9%, на Патриарших прудах – с 7,2% до 6,5%. Активнее всего занимали торговые точки на центральных и пешеходных улица, сокращение вакантных площадей там составило от 2 до 3 %.

При этом возросло количество пустующих площадей на Бульварном кольце, которое не успело восстановиться после масштабной реконструкции торгового коридора.

Пустующие площади чаще всего занимали точки общепита – на них пришлось порядка 34% поглощенных свободных площадей за год. В результате доля общепита на центральных улицах столицы за год выросла на 6%.

Следующими по активности ритейлерами стали представители категории красота и здоровье – аптеки, салоны красоты, магазины косметики и парфюмерии, медицинские клиники. Третье место у продуктовых ритейлеров.

За год 11% помещений сменили своих арендаторов, причем на смену прежним приходили арендаторы с аналогичным торговым профилем.

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