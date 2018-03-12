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Путин держит на контроле ситуацию с бытовыми отходами в Подмосковье

12 марта 2018 г. 483
Фото: © shutterstock.com

Президенту регулярно докладывают о проблемах с мусорными отходами в столице и области.

Ситуацию с захоронением бытовых отходов в Москве и Подмосковье президент РФ Владимир Путин держит на контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли президент заняться в "ручном режиме" решением проблемы мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском.

Песков сообщил, что Путин регулярно получает доклады от руководства Московской области "по этой весьма застарелой проблеме", руководство же, в свою очередь, работает над тем, чтобы решить ее.

Сиюминутного эффекта ожидать не стоит, продолжил Песков, но работа ведется.

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района жалуются на неприятные запахи, исходящие со свалки "Ядрово". Дорожную карту по стабилизации ситуации на полигоне в понедельник утвердил глава района Евгений Гаврилов.

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