Путин пообещал профинансировать строительство больницы в Междуреченске

Глава Кузбасса рассказал президенту о проблемах в регионе. Путин заверил, что строительство больницы будет доведено до конца. "Не сразу, но мы это сделаем", - приводит слова главы государства сайт Кремля.

Цивилев также рассказал Путину о проекте культурного кластера в Кемерове, который предполагает строительство сцены Мариинского академического театра, виртуального кинозала, здания для работы с одаренными детьми, гостиницы для приезжающих артистов и жилья для сотрудников центра.

Президент предложил сделать его по аналогии с центрами во Владивостоке и Севастополе. "Только от вас будет зависеть подбор хорошего, достойного для такого мощного центра места, который должен быть недалеко от центра города, но в то же время в таком месте, которое отвечает предназначению самого этого учреждения", - добавил Путин.

Губернатор заверил его, что под культурный центр уже выбрана площадка "в лучшем месте города на берегу реки".