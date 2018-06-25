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Путин пообещал профинансировать строительство больницы в Междуреченске

25 июня 2018 г. 937
Фото: © Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым пообещал возобновить финансирование строительства больницы в Междуреченске.

Глава Кузбасса рассказал президенту о проблемах в регионе.  Путин заверил, что строительство больницы будет доведено до конца. "Не сразу, но мы это сделаем", - приводит слова главы государства сайт Кремля.

Цивилев также рассказал Путину о проекте культурного кластера в Кемерове, который предполагает строительство сцены Мариинского академического театра, виртуального кинозала, здания для работы с одаренными детьми, гостиницы для приезжающих артистов и жилья для сотрудников центра.

Президент предложил сделать его по аналогии с центрами во Владивостоке и Севастополе. "Только от вас будет зависеть подбор хорошего, достойного для такого мощного центра места, который должен быть недалеко от центра города, но в то же время в таком месте, которое отвечает предназначению самого этого учреждения", - добавил Путин.

Губернатор заверил его, что под культурный центр уже выбрана площадка "в лучшем месте города на берегу реки".

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