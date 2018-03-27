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Путин: следователи проверят, кто разрешил сделать из фабрики торговый центр

27 марта 2018 г. 371
Фото: © Global Look Press

Следователи проверят правомерность размещения торгового центра в здании бывшей фабрики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с инициативной группой граждан в Кемерове.

Он подчеркнул, что следствие "пройдет по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью".

"Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении? Мы с вами не будем прямо сейчас назначать виновных. Но следователи отработают по полной программе", - сказал глава государства.

Он отметил, что таких объектов в стране может быть много, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что по всей стране проходят внеплановые проверки торговых центров – как по поручениям губернаторов, так и по принятым администрациями ТЦ решениям.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. Погибли, по последним данным, 64 человека, среди них много детей – пожар начался на последнем этаже здания, где находились развлекательные зоны и кинотеатр.

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