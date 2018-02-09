Пять ключевых требований: как выбрать оптимальный район для проживания

Надо не только тщательно изучить район, где расположено будущее место жительства, но и четко рассчитать финансы.

Приобретение квартиры в новостройке – дело зачастую непростое и весьма хлопотное. Надо четко рассчитать свой бюджет, подобрать оптимальный вариант и, конечно же, выбрать надежного застройщика.

Впрочем, есть еще один весьма важный момент – речь идет об оптимальном для проживания районе. Если у покупателя очень много денег, то он может выбрать квартиру в любом районе и не особенно задумываться о тратах. Но когда у покупателя ограниченный бюджет, перед покупкой ему необходимо все много раз взвесить и только после этого принять решение о покупке.

Вот на какие моменты, по мнению экспертов "Метриум Групп" и "БЕСТ-Новострой", надо обратить внимание при поиске оптимального района для проживания.

Первый момент – трезво оценить свои финансы. Конечно, практически все хотят жить в каком-нибудь тихом и очень престижном московском переулке, но если денег хватает только на двушку в спальном районе, значит, надо покупать именно ее. А еще эксперты советуют составить графу расходов, которые неизбежно случатся при переезде. Речь идет о ремонте, покупке мебели и бытовой техники. В общем, при выборе оптимального для проживания района надо отталкиваться, прежде всего, от бюджета.

Второй момент – социальная инфраструктура. Речь идет не только о продуктовых магазинах, но и о других важных объектах. Очень важно, чтобы в районе, где расположен дом, были детские сады, площадки, школы, поликлиники.

Третий момент – необходимо изучить экологическую ситуацию в районе, где планируется покупка. Неплохо, если недалеко от дома будет лес или, хотя бы парк, где в хорошую погоду можно гулять и дышать свежим воздухом. Зеленая зона в районе является дополнительным инфраструктурным преимуществом, особенно для любителей здорового образа жизни и семей с маленькими детьми.

Четвертый момент – транспортная ситуация. При выборе оптимального для себя района проживания, необходимо тщательно изучить ситуацию с транспортом, чтобы было удобно добираться на работу. Также можно ознакомиться с планами развития метрополитена и иного общественного транспорта.

Пятый момент – понять, не будет ли рядом с домом большой стройки. Известно, что сейчас в Москве идет реновация жилья. И, в связи с этим, при приобретении квартиры надо посмотреть карту площадок, которые отданы под реновацию. А если того не сделать, то вместо спокойной жизни в оптимальном для себя районе можно получить шумную стройку, которая будет длиться не один месяц.