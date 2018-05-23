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Работы на московских стройках ограничат на время чемпионата

23 мая 2018 г. 289

Речь идет об объектах вблизи стадионов и на их территории, а также дорожном строительстве рядом с местами проведения соревнований и тренировок

Работы на ряде московских строек временно приостановят на время проведения Чемпионата мира по футболу на ряде столичных строек будут приостановлены работы, рассказал в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На определенных трассах, которые связаны с подъездам к спортивным объектам, будут временные строительные ограничения. На территории "Лужников" стройка вся прекратится", - сказал Марат Хуснуллин.

Речь идет о капитальных строительных работ в Центре художественной гимнастики, теннисном центре, Центре водных видов спорта. Строители отправятся на два месяца в отпуск. После чемпионата все работы будут продолжены. Во время соревнований возможны будут только отделочные работы, добавил вице-мэр.

Временная приостановка работ на ряде объектов не скажется на сроках их сдачи в эксплуатацию, подчеркнул Хуснуллин.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Церемония открытия  мундиаля состоится в "Лужниках".

 

 

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