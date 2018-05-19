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Рассеянных прохожих решили спасать надписями

19 мая 2018 г. Федор Червяков 304

"Снимите наушники", "Посмотрите по сторонам" - такие надписи стали появляться на столичных пешеходных переходах. Это обращения к тем горожанам, которые, как говорят, находятся на своей волне. Рассеянные пешеходы чаще других попадают под колеса, и власти взялись улучшить статистику.

Улица Широкая на северо-востоке Москвы: переходя через дорогу, пешеходы видят предупреждающую надпись.  

"Многие ходят в наушниках и не слышат. Я сама водитель и сталкиваюсь с этим, едешь за пешеходом, а он не слышит, что машина рядом. Это авария", - говорит москвичка Наталья Котикова. Аварии здесь действительно происходят часто. В апреле бензовоз насмерть задавил женщину, которая переходила дорогу по зебре.

Пока на улицах Москвы нанесли надписи с тремя разными призывами: "Снимите наушники", "Возьмите ребенка за руку" и "Посмотрите по сторонам". Их разместили на 14 пешеходных переходах столицы. Специалисты будут следить, снизится ли на этих участках аварийность .

"На данных пешеходных переходах были случаи наезда на пешеходов, мы надеемся, что надписи привлекут внимание пешеходов и сделают их переход более безопасным", - пояснил Сергей Назарова, заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД.

И если на городской периферии подобное граффити сразу бросается в глаза, то в центре на него иногда не обращают внимания. "Больше похоже на рекламу, если честно. Мелко и реально похоже на объявление", - говорят прохожие.

Но кого-то дорожное объявление все же мотивирует взять ребенка за руку.

В центре города, на узких улочках, заявляют специалисты, пора размещать фразы и для водителей — с призывом не наезжать на пешеходный переход. Машины зачастую останавливаются прямо на зебре. А некоторые на пешеходном переходе и вовсе паркуются.

Бороться с нарушителями помогут и новые камеры с обзором в 360 градусов. А эффективность призывов на тротуарах покажет время.

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