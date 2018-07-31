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Реновация: до 2021 года построят 2,3 млн кв. м жилья

31 июля 2018 г. 218
Фото: © shutterstock

Первые дома, построенные "с нуля", будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

Стало известно, что до 2021 года в рамках московской программы реновации будет построено порядка 2,3 млн кв. м жилья для переселенцев.

"На сегодняшний момент Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Известно, что первые дома, построенные "с нуля", будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Уже подобрано 242 площадки под стартовые дома реновации и на них начнется полноценная стройка.

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