Реновация: до конца года расселят 40 домов

Стало известно, что до конца нынешнего года в Москве планируется начать переселение из порядка 40 домов в рамках городской программы реновации, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С учетом заселяемых на сегодняшний день 9 "стартовых" домов, всего до конца текущего года для нужд переселения по программе реновации город передаст около 30 новостроек", — заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Известно, что планируемое под переселение современное жилье находится в САО, СВАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО. А это, в свою очередь, позволит начать переселение порядка 40 домов, 3700 квартир.