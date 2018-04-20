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Реновация изменит цвета московских районов

20 апреля 2018 г. 194
Фото: © shutterstock.com

В ходе реализации программы реновации в Москве цвет районов будет меняться, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Главный архитектор следит за этим очень строго. Смотрит, чтобы город был не унылым и скучным. Чтобы кварталы реновации были разнообразными, имели свой стиль", - пояснила она.

В настоящее время идет разработка цветовых решений кварталов реновации, и пока рано говорить, какого цвета они будут, добавила Княжевская.

Она также сообщила, что все кварталы реновации нанесут на 3D‑макет Москвы.

Также Княжевская рассказала, что список исторических домов, подлежащих сохранению в ходе программы, может пополниться. На сегодняшний день в списке 218 домов, еще по 22 будет принято решение при проектировании территории кварталов, где они расположены.

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