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Реновация не влияет на рынок жилья Москвы

20 июля 2018 г. 352
Фото: © stroi.mos.ru

Программа реновации не оказывает влияния на городской рынок жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Все, что строится городом, идет на переселение жильцов пятиэтажек, и дополнительные объемы жилья на рынок не поступают, пояснил он.

Хуснуллин добавил, что у девелоперов сейчас – огромный объем разрешений на строительство жилья, а планы и программы возведения новых домов у компаний расписаны на годы вперед.

В ближайшие 5 лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 51 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 20 миллионов придутся на жилье, напомнил Хуснуллин, отметив, что такой объем позволит сохранить высокий уровень предложения квартир.

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