ГлавнаяГородРеновация: в новые квартиры переезжают 2700 москвичей

Реновация: в новые квартиры переезжают 2700 москвичей

18 июля 2018 г. 308
Фото: © globallookpress.com

На это в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 млрд рублей.

На сегодняшний день в Москве ведется переселение около 2700 жителей в новые дома в рамках городской программы реновации жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В настоящее время ведется переселение порядка 2700 жителей в новые квартиры с улучшенной отделкой — это хороший результат за достаточно короткий для таких решений срок", - заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам чиновника, в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 млрд рублей, а также подобраны "стартовые" площадки мощностью 3,6 млн кв. м. во всех административных округах города Москвы.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
18 июля 2018 г. 308
Реновация: в новые квартиры переезжают 2700 москвичей 308
18 июля 2018 г. 470
Путин рассказал о масштабной программе пространственного развития Росс... 470
18 июля 2018 г. 484
За последнюю неделю подмосковных застройщиков оштрафовали на 1,3 млн р... 484
18 июля 2018 г. 598
Марат Хуснуллин: за 5 лет построят 51 млн кв м недвижимости 598
18 июля 2018 г. 1038
Дачников обяжут межевать участки 1038
18 июля 2018 г. 775
Эльвира Набиуллина: ставки по ипотеке имеют потенциал для снижения 775
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.