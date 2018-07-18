Реновация: в новые квартиры переезжают 2700 москвичей

На это в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 млрд рублей.

На сегодняшний день в Москве ведется переселение около 2700 жителей в новые дома в рамках городской программы реновации жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В настоящее время ведется переселение порядка 2700 жителей в новые квартиры с улучшенной отделкой — это хороший результат за достаточно короткий для таких решений срок", - заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам чиновника, в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 млрд рублей, а также подобраны "стартовые" площадки мощностью 3,6 млн кв. м. во всех административных округах города Москвы.