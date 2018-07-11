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Реновация: жильцы двух первых расселяемых домов согласились на переезд

11 июля 2018 г. 305
Фото: © shutterstock

В настоящее время идет процесс переселения по программе реновации в Западном и Северо-Восточном административных округах.

В российской столице вовсю реализуется программа реновации жилищного фонда. Как сообщает РИА "Новости", все жильцы из двух пятиэтажных домов на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово, расселяемых первыми по программе реновации, согласились на переезд в новостройку на улице 5-я Парковая.

Эту информацию подтвердили в столичном департаменте городского имущества. Надо напомнить, что заселение стартового дома по программе реновации по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62Б на востоке Москвы началось в феврале этого года.

Сейчас идет процесс переселения по программе реновации в Западном и Северо-Восточном административных округах.

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