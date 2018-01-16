Ряд московских улиц назвали в честь героев, спортсменов и артистов

Московские улицы получили имена Юрия Никулина, Михаила Якушина, Александра Печерского, Валентины Леонтьевой и других.

Президиум городского правительства согласился с предложением городской межведомственной комиссии по наименованиям присвоить трем улицам в районе станции метро "Динамо" имена народного артиста СССР Юрия Никулина, футболиста Игоря Числено и футбольного тренера Михаила Якушина, передает "Интерфакс".

Названия улиц были определены в ходе голосования, в котором приняли участие болельщики и жители района "Аэропорт". Навигационное оформление новые улицы на "Динамо" получат в момент окончательной сдачи в эксплуатацию той части проекта "ВТБ Арена парк", в которой они расположены.

Также на заседании было решено присвоить участку автодороги Боровское шоссе — Киевское шоссе в Новой" Москве наименование — улица Александра Печерского, в честь офицера Красной армии, руководителя единственного успешного бунта в фашистском лагере "Собибор".

Безымянный проезд рядом с телецентром "Останкино" получит наименование в честь Валентины Леонтьевой, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Двум проектируемым проездам в Некрасовке присвоят имена маршала Советского Союза, Героя СССР Андрея Еременко и советского офицера, участника Великой Отечественной войны, танкового аса Дмитрия Лавриненко.

В Пресненском районе Москвы появится сквер имени народного артиста СССР Муслима Магомаева. Рядом со сквером установлен памятник Магомаеву, на доме около сквера — мемориальная доска.

В Даниловском районе появится улица башкирского поэта Мустая Карима. А безымянному проезду, расположенному между Челобитьевским шоссе и зданием храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове (СВАО), дали название Архангело-Тюриковский переулок.

В память о бойцах Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны скверу, расположенному на 2-й Песчаной улице (САО), присвоено наименование — сквер дивизии Московского народного ополчения.

Сквер, расположенный между домами №№4 и 8 на улице Шолохова на западе Москвы, получил имя — сквер Героев-чернобыльцев.