Рядом с "Лужниками" построят центр спортивной борьбы

Столичные власти планируют построить за периметром "Лужников" центр спортивной борьбы, говорится в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы.
В настоящее время ведется разработка концепции центра, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы увязываем его с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями", - пояснил он.
Кроме того, на территории "Лужников" рядом с залом "Дружба" к 2020 году построят теннисный клуб на 25 кортов – он станет самым крупным в России. На территории клуба будет семь открытых кортов и площадка для пляжного тенниса.
В Лужниках сейчас возводится несколько масштабных спортивных объектов: Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, ледовый комплекс "Кристалл".
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