Рядом с "Лужниками" построят центр спортивной борьбы

В настоящее время ведется разработка концепции центра, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы увязываем его с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями", - пояснил он.

Кроме того, на территории "Лужников" рядом с залом "Дружба" к 2020 году построят теннисный клуб на 25 кортов – он станет самым крупным в России. На территории клуба будет семь открытых кортов и площадка для пляжного тенниса.

В Лужниках сейчас возводится несколько масштабных спортивных объектов: Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики, ледовый комплекс "Кристалл".