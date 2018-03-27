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Рядом с метро "Шелепиха" построят квартал реновации

27 марта 2018 г. 501
Фото: © Global Look Press

Рядом со станцией метро "Шелепиха" в Пресненском районе Москвы планируется строительство квартала для переселения в рамках программы реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что после заселения в районе вырастет нагрузка на транспорт, поэтому власти уделяют большое внимание открытию здесь новых станций метро и железных дорог, передает "Интерфакс".  

Хуснуллин сообщил, что в настоящее время в районе ведутся активные работы по интеграции различных видов транспорта в единую сеть и формируется крупный транспортно-пересадочный узел.

На сегодняшний день в столице утверждено 236 стартовых площадок реновации, что позволяет построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Параллельно ведется работа по подбору новых площадок.

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