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С начала года в "Лужниках" ввели в строй четыре фонтана

3 мая 2018 г. 366
Фото: © Global Look Press

С начала года на территории спорткомплекса "Лужники" ввели в эксплуатацию четыре фонтана, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В апреле заработал фонтан "Каменный цветок", напомнил чиновник, подчеркнув, что внешний вид фонтана был воссзодан максимально точно при современной технической составляющей.

В тестовом режиме работает новый "сухой" фонтан между входным павильоном у метро "Воробьевы  горы" и Многофункциональным  плавательным центром. Этот фонтан будет работать в обычном режиме днем – из-под земли будут бить 144 струи в разном ритме, а вечером будут включать подсветку.

В ходе реконструкции "Лужников" был восстановлен исторический облик 11 фонтанов, сообщил Хуснуллин.

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