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С запуском МЦД в Москве появится 17 сквозных маршрутов электричек

8 февраля 2018 г. 679

С запуском Московских центральных диаметров в Москве появится 17 сквозных маршрутов электричек через центр города, сообщила заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Реализация проекта, напомнил он, улучшит транспортную ситуацию не только в Москве, но и в Подмосковье, поскольку повысит доступность ближайших городов области.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что новые диаметры будут работать в режиме Московского центрального кольца.

"Весь город можно будет проехать всего за 45 минут, а время в пути из ближайших пригородов до центра столицы сократится в полтора, а то и в два раза", - приводит слова мэра сайт столичного стройкомплекса.

В четверг Собянин ознакомился с ходом работ по интеграции Рижского направления Московской железной дороги с МЦК. Станци. Рижского направления "Ленинградская" переносят ближе к Московскому центральному кольцу – с нее организуют пересадку на станцию "Стрешнево". Работы должны завершить до конца этого года.

Для пересадки с электрички на МЦК и обратно пассажирам потребуется пройти не более 50 метров, и для этого не придется выходить на улицу.

Мэр напомнил, что МЦК перевозит более 400 тысяч пассажиров в сутки и стало уже огромной транспортной системой.

Помимо Рижского направления станции МЦК интегрируют с еще шестью направлениями железных дорог.

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